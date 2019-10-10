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Тульская область экспортирует в Китай курятину на 6 млн долларов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область экспортирует в Китай курятину на 6 млн долларов

В рамках визита делегации Тульской области в Пекин подписан ряд торговых соглашений.

В Российском культурном центре в Пекине в присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина подписано соглашение между ООО «Кондитерская фабрика «ТОРЕРО» и Торговой компанией российских товаров «Дженда».

Китайская компания «Дженда» получит эксклюзивные права на продажу вафельных изделий, производимых в Тульской области. За три года в Китай планируется поставить 4500 тонн продукции. Также китайцы будут закупать белевскую пастилу. Увеличение экспорта тульских предприятий способствует достижению показателей, предусмотренных нацпроектом «Международная кооперация и экспорт».

Также подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ» (Ефремовский маслозавод) и китайской компанией Lonran. Документ предполагает поставку в КНР 20 тысяч тонн рапсового масла с ноября 2019 года по июнь 2020. Это позволит повысить конкурентоспособность российских товаров и расширить их присутствие на мировых рынках.

Ещё один документ подписали гендиректор ООО «Воловский бройлер» Санжар Муратов и собственник компании Shanghai Renyun International Trade Company Limited Ху Цзи Цзюнь. За год Тульская область отправит в Китай продукцию «Воловского бройлера» на сумму 6 млн долларов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +1
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