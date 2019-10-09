новости
новости
Регистрация
Юные туляки сдали экзамен в «Школе безопасности»: фоторепортаж
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные туляки сдали экзамен в «Школе безопасности»: фоторепортаж

Соревнования состоялись на базе городского Центра образования № 4.

Ученики 4-8 классов приняли участие в IV открытых муниципальных соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в мясновском Центре образования № 4. Программа состояла из четырех этапов: короткая пешеходная дистанция, маршрут выживания, эстафета ОВС, ориент-шоу.

Ребятам учились работать с туристским снаряжением, вязать узлы, разжигать костёр, оказывать помощь и переносить пострадавшего, спасать утопающего. Также среди элементов соревнования было использование противогаза, эвакуация пострадавшего из опасной зоны, сборка-разборка автомата, скоростное снаряжение магазина и спортивное ориентирование.

Первое место в соревнованиях заняла команда Центра образования № 4, «серебро» досталось учащимся Центра образования № 40, на третьем месте – ребята из Центра образования № 6.

Галерея
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 1
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 2
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 3
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 4
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 5
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 6
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 7
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 8
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 9
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 10
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 11
Соревнования "Школа безопасности" в Туле, Фото: 12
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 +2
Другие статьи по темам
Событие
Школа безопасностисоревнования для школьниковнавыки выживаниягородские соревнования
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 10 октября не будет воды: список адресов
Где в Туле 10 октября не будет воды: список адресов
На улице Октябрьской в Туле реанимобиль столкнулся с «Ладой»
На улице Октябрьской в Туле реанимобиль столкнулся с «Ладой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.