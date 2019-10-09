Юные туляки сдали экзамен в «Школе безопасности»: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ученики 4-8 классов приняли участие в IV открытых муниципальных соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в мясновском Центре образования № 4. Программа состояла из четырех этапов: короткая пешеходная дистанция, маршрут выживания, эстафета ОВС, ориент-шоу.

Ребятам учились работать с туристским снаряжением, вязать узлы, разжигать костёр, оказывать помощь и переносить пострадавшего, спасать утопающего. Также среди элементов соревнования было использование противогаза, эвакуация пострадавшего из опасной зоны, сборка-разборка автомата, скоростное снаряжение магазина и спортивное ориентирование.

Первое место в соревнованиях заняла команда Центра образования № 4, «серебро» досталось учащимся Центра образования № 40, на третьем месте – ребята из Центра образования № 6.