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В тульском Управлении ФСИН прошли соревнования по самбо
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульском Управлении ФСИН прошли соревнования по самбо

Они проводились на базе ОСН «Гриф» по правилам Федерации самбо.

В ежегодном турнире приняли участие 11 команд. Состязания проводились в семи весовых категориях среди мужчин и восьми – среди женщин. В силе и ловкости соревновались 32 сотрудника пенитенциарного ведомства. Большинство из них имеют спортивные разряды по самбо и дзюдо.

Судейство осуществлял судья республиканской категории, тренер высшей категории по борьбе самбо Алексей Артюшин, помогали ему тренер по борьбе самбо Дмитрий Максимов и воспитанник секции самбо при УФСИН «Юный спецназовец» Дмитрий Селезнев.

В первой группе победу в командном первенстве одержали сотрудники Межрегионального учебного центра. Серебро разделили команды УФСИН и ИК-6. Во второй группе первое место завоевали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. На втором месте оказалась команда отдела по конвоированию, бронзовым призером стала команда СИЗО-4.

Победители и призеры соревнований в ближайшее время примут участие в турнире по борьбе самбо в зачет областной спартакиады тульского «Динамо».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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