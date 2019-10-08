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Какие улицы Тулы останутся без света 9 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 9 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7, 11-33 (нечётн.),
  • Парашютный пр-д, 3-15, 21-27 (нечётн.), 2-16, 22-34 (чётн.), 1-а-з,
  • ул. Тихмянова, 4-16, 26-36 (чётн.), 1-б, 2-а-ж, 9, 19-а, 13-19, 27-37 (нечётн.),
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • 17-й пр-д, 29, 30, 28,
  • 18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.), 83, 83-а, 85,
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • ул. Кабакова, 88, 90,
  • 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.),
  • 6-й Полюсный пр-д, 40,
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 99, 103,
  • ул. Октябрьская, 69, 77, 79 к. 1, 81, 49-а, 49,
  • ул. М. Горького, 1,
  • ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
  • ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 38-59,
  • п. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 21,
  • 10-й пр-д, 21,
  • ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чётн.),
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57,
  • ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 3-35,
  • ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
  • ул. Советская, 11, 6/2,
  • ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-29.
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Трудовая, 1-9,
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • п. Маслово: ул. Ландышевая, 18,
  • ул. Васильковая, 5, 9, 11, 10,
  • ул. Краинская, 27-48,
  • Есенинский бульвар, 24.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:48 +3
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