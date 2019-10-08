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В Тульской области появится дополнительный пост контроля за качеством воздуха
Фото nmosk.ru.

В Тульской области появится дополнительный пост контроля за качеством воздуха

На еженедельном оперативном совещании губернатор проконтролировал исполнение поручений, данных им во время визита в Новомосковск.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что в 2020 году за счет регионального бюджета при софинсировании муниципального образования город Новомосковск будет приобретен дополнительный стационарный наблюдательный пост для контроля за воздухом.

Кроме того, в проекте бюджета Тульской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. предусмотрены 15 млн руб. для закупки передвижной экологической лаборатории для определения в воздухе специфических загрязняющих веществ.

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