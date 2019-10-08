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Тула попала в пятерку популярных у туристов российских городов

Тула попала в пятерку популярных у туристов российских городов

Сервис бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Центрального федерального округа в 2019 году.

Москва, Воронеж, Тверь, Тула, Владимир, Ярославль, Калуга, Брянск, Тамбов и Иваново вошли в первую десятку городов Центральной России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно в этом году.

По данным Tvil.ru, дешевле всего, за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Центральной России проживание туристам обошлось в Иваново, а дороже всего в Твери, Владимире и Ярославе — от 4,2 тысячи рублей в сутки.

Дольше всего в 2019 году туристы проводили в Иваново – в среднем 29 ночей. На одну ночь туристы останавливались в 2019 году в Тамбове, Владимире и Воронеже.

Список городов подготовлен по данным бронирования отелей, квартир и домов в 2019 году.

Десять городов Центральной России, популярных у туристов в 2019 году*:

  1. Москва — 2887 рублей / 3,4 ночи
  2. Воронеж — 1853 рубля / 1,2 ночи
  3. Тверь — 4280 рублей / 1,9 ночи
  4. Тула — 2387,5 рубля / 1,6 ночи
  5. Владимир — 4153 рубля / 1 ночь
  6. Ярославль — 4150 рублей / 2,7 ночи
  7. Калуга — 3214 рублей / 2,3 ночи
  8. Брянск — 1345 рублей / 2 ночи
  9. Тамбов — 1300 рублей / 1 ночь
  10. Иваново — 1150 рублей / 29 ночей

* Средние траты семьи на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:26 +2
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