Тула попала в пятерку популярных у туристов российских городов
Сервис бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Центрального федерального округа в 2019 году.
Москва, Воронеж, Тверь, Тула, Владимир, Ярославль, Калуга, Брянск, Тамбов и Иваново вошли в первую десятку городов Центральной России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно в этом году.
По данным Tvil.ru, дешевле всего, за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Центральной России проживание туристам обошлось в Иваново, а дороже всего в Твери, Владимире и Ярославе — от 4,2 тысячи рублей в сутки.
Дольше всего в 2019 году туристы проводили в Иваново – в среднем 29 ночей. На одну ночь туристы останавливались в 2019 году в Тамбове, Владимире и Воронеже.
Список городов подготовлен по данным бронирования отелей, квартир и домов в 2019 году.
Десять городов Центральной России, популярных у туристов в 2019 году*:
- Москва — 2887 рублей / 3,4 ночи
- Воронеж — 1853 рубля / 1,2 ночи
- Тверь — 4280 рублей / 1,9 ночи
- Тула — 2387,5 рубля / 1,6 ночи
- Владимир — 4153 рубля / 1 ночь
- Ярославль — 4150 рублей / 2,7 ночи
- Калуга — 3214 рублей / 2,3 ночи
- Брянск — 1345 рублей / 2 ночи
- Тамбов — 1300 рублей / 1 ночь
- Иваново — 1150 рублей / 29 ночей
* Средние траты семьи на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони.