Тула попала в пятерку популярных у туристов российских городов

Москва, Воронеж, Тверь, Тула, Владимир, Ярославль, Калуга, Брянск, Тамбов и Иваново вошли в первую десятку городов Центральной России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно в этом году.



По данным Tvil.ru, дешевле всего, за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Центральной России проживание туристам обошлось в Иваново, а дороже всего в Твери, Владимире и Ярославе — от 4,2 тысячи рублей в сутки.



Дольше всего в 2019 году туристы проводили в Иваново – в среднем 29 ночей. На одну ночь туристы останавливались в 2019 году в Тамбове, Владимире и Воронеже.



Список городов подготовлен по данным бронирования отелей, квартир и домов в 2019 году.



Десять городов Центральной России, популярных у туристов в 2019 году*:

Москва — 2887 рублей / 3,4 ночи Воронеж — 1853 рубля / 1,2 ночи Тверь — 4280 рублей / 1,9 ночи Тула — 2387,5 рубля / 1,6 ночи Владимир — 4153 рубля / 1 ночь Ярославль — 4150 рублей / 2,7 ночи Калуга — 3214 рублей / 2,3 ночи Брянск — 1345 рублей / 2 ночи Тамбов — 1300 рублей / 1 ночь Иваново — 1150 рублей / 29 ночей

* Средние траты семьи на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони.