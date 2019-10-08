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В Туле пройдут шесть матчей первого тура чемпионата России по волейболу

В Туле пройдут шесть матчей первого тура чемпионата России по волейболу

Игры состоятся 11, 12 и 13 октября в манеже стадиона «Арсенал».

В России стартует чемпионат страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». Напомним, что в сезоне 2019-2020 команды будут играть по «туровой» системе. В рамках стартового тура в Туле сыграют четыре команды: «Тулица» Тула, «ЮЗГУ-Атом» Курская область, «Уфимочка-УГНТУ» Уфа и «Динамо-Казань-УОР» Казань.

За три дня команды сыграют «в круг» между собой.

Все матчи пройдут в манеже стадиона «Арсенал».

11 октября

16.30 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;

18.30 «Тулица» Тула — «Динамо-Казань-УОР» Казань.

12 октября

16.30 «Динамо-Казань-УОР» Казань — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;

18.30 «Тулица» Тула — «ЮЗГУ-Атом» Курская область

13 октября

16.00 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Динамо-Казань-УОР» Казань

18.00 «Уфимочка-УГНТУ» Уфа — «Тулица» Тула

Приглашаем всех болельщиков придти на этот праздник волейбола. Напоминаем, что вход на матчи бесплатный.

Приходите семьями! Для детей будет работать «волейбольный детский сад».

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:57 0
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