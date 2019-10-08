В Щекино задержали грабителя, который предпочитает кепку

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По данным полиции, на счету злоумышленника может быть не менее двух преступлений.

Щекинские полицейские вычислили подозреваемого в двух уличных грабежах. Предполагается, что на первого пострадавшего он напал после того, как увидел у него на голове большие беспроводные наушники. Преступник сорвал добычу и убежал. Позже злоумышленник увидел разговаривающего по телефону человека, подбежал сзади, толкнул, выхватил телефон и также скрылся.

«Лишившиеся своего имущества жители районного центра обратились в полицию. При этом каждый из потерпевших, описывая приметы похитителя, отмечал, что тот был в кепке. Эта информация, а также места и время совершения противоправных деяний, дали основания полагать, что грабежи совершал один и тот же человек», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД получили сведения о том, что к открытым хищениям чужого имущества может быть причастен 20-летний безработный из Щекинского района. И эта версия получила подтверждение.

Подозреваемого обнаружили и доставили в отдел МВД. Он признался в содеянном, кроме того у него было обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ.