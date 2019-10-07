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За неделю более 5000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

За неделю более 5000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

Эта цифра ниже эпидемического порога на 41%.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. От болезни себя обезопасили уже более 320 тысяч человек (21,7% населения региона).

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора называют благополучной. За первую неделю октября зарегистрировано 5205 случаев заболеваний, что ниже эпидемического порога на 41%.

Консультацию по вопросам профилактики можно получить по телефонам: 37-33-25 и 37-30-77.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:45 +1
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