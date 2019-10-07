За неделю более 5000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

Эта цифра ниже эпидемического порога на 41%.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. От болезни себя обезопасили уже более 320 тысяч человек (21,7% населения региона).

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора называют благополучной. За первую неделю октября зарегистрировано 5205 случаев заболеваний, что ниже эпидемического порога на 41%.