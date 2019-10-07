новости
новости
Регистрация
Тульскому рецидивисту после вмешательства прокурора увеличили срок за убийство

Тульскому рецидивисту после вмешательства прокурора увеличили срок за убийство

Мужчина нанёс своему собутыльнику четыре удара ножом. Менее чем за год до этого он освободился из мест лишения свободы.

Приговором Зареченского районного суда 31-летний туляк был осужден кражу с убийством и приговорён к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, он во время ссоры четыре раза ударил собутыльника ножом. Мужчина скончался на месте.

Ранее убийца привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. После освобождения на путь исправления не стал и, находясь на свободе менее года, совершил убийство, а затем скрылся с места преступления.

Заместитель прокурора Тульской области посчитал назначенное наказание слишком мягким и внес апелляционное представление, в котором просил увеличить срок заключения для преступника. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией обвинителя и добавил к ранее вынесенному приговору ещё один год.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:23 0
Другие статьи по темам
Событие
приговор судаубийствоужесточение наказанияпрокуратура Тульской областинаказание за убийство
Место
ТулаЗареченский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю более 5000 туляков заразились гриппом и ОРВИ
За неделю более 5000 туляков заразились гриппом и ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.