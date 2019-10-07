Тульскому рецидивисту после вмешательства прокурора увеличили срок за убийство

Мужчина нанёс своему собутыльнику четыре удара ножом. Менее чем за год до этого он освободился из мест лишения свободы.

Приговором Зареченского районного суда 31-летний туляк был осужден кражу с убийством и приговорён к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, он во время ссоры четыре раза ударил собутыльника ножом. Мужчина скончался на месте.

Ранее убийца привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. После освобождения на путь исправления не стал и, находясь на свободе менее года, совершил убийство, а затем скрылся с места преступления.

Заместитель прокурора Тульской области посчитал назначенное наказание слишком мягким и внес апелляционное представление, в котором просил увеличить срок заключения для преступника. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией обвинителя и добавил к ранее вынесенному приговору ещё один год.