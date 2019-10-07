В Тульском экзотариуме поселились лемуры, лори и байбаки
Увидеть новых питомцев гости смогут сразу после прохождения ими карантина.
На днях тульскую прописку обрели три лемура-подростка из Ростовского зоопарка, три красноногие черепахи, две совы-сипухи из Костромы и пара толстых лори (это приматы, ведущие ночной образ жизни).
Кроме того, в Тульском экзотариуме поселилась пара байбаков (те самые животные, которые предсказывают весну в «День Сурка») и 13 птиц-медососов.
А еще новый дом обрела китайская мягкотелая черепаха – теперь увидеть эту удивительную рептилию можно будет не только в старом, но и в новом здании экзотариума. Новички появятся на экспозиции сразу после прохождения карантина.
Напомним, буквально на днях пёстрое семейство Тульского экзотариума пополнилось мандариновыми полозами.