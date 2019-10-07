В Тульском экзотариуме поселились лемуры, лори и байбаки

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

На днях тульскую прописку обрели три лемура-подростка из Ростовского зоопарка, три красноногие черепахи, две совы-сипухи из Костромы и пара толстых лори (это приматы, ведущие ночной образ жизни).

Кроме того, в Тульском экзотариуме поселилась пара байбаков (те самые животные, которые предсказывают весну в «День Сурка») и 13 птиц-медососов.

А еще новый дом обрела китайская мягкотелая черепаха – теперь увидеть эту удивительную рептилию можно будет не только в старом, но и в новом здании экзотариума. Новички появятся на экспозиции сразу после прохождения карантина.

Напомним, буквально на днях пёстрое семейство Тульского экзотариума пополнилось мандариновыми полозами.