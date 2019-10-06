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В Алексинском районе хозяин привязал собак к забору и на три месяца забыл про них
Фото: vk.com/sherifgorod

В Алексинском районе хозяин привязал собак к забору и на три месяца забыл про них

Двух истощавших алабаев спасли от голодной смерти неравнодушные местные жители.

В алексинском садовом товариществе «Кооператор» дачники обнаружили двух истощавших алабаев – хозяин привязал животных на территории своего участка и уехал в Москву. Об этом сообщает паблик «Дежурный по Алексину».

По словам местных жителей, три месяца собаки жили под открытым небом и питались тем, что приносили им дачники. За это время Бархан и Неля сильно исхудали – от них остались буквально кожа и кости.

Неравнодушные алексинцы рассказали о брошенных алабаях столичным волонтёрам. Как выяснилось, псы были чипированы до попадания к новому хозяину. Зоозащитники забрали их с собой – собакам предстоит пройти необходимое лечение и восстановиться, а затем для них найдут новых, заботливых и ответственных владельцев.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:27 +7
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Место
Тульская областьАлексинский район

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