9 октября Кадастровая палата проведет день открытых дверей и горячую линию
Мероприятия пройдут в рамках оказания консультативной помощи населению по вопросам в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений.
В день открытых дверей, который будет проведен с 14.00 до 17.00, жители Тульской области смогут получить ответы на интересующие их вопросы по кадастровой оценке недвижимости, в том числе:
- Что такое кадастровая стоимость?
- Кто в России определяет кадастровую стоимость?
- Как получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости?
- Какие характеристики влияют на размер кадастровой стоимости объектов недвижимости?
- Что такое государственная кадастровая оценка?
- Как проконтролировать проведение очередной государственной кадастровой оценки по объектам недвижимости?
- Возможно ли предварительно рассчитать кадастровую стоимость вновь образуемого объекта?
- Как оспорить кадастровую стоимость?
На эти и многие другие вопросы ответят специалисты ГУ ТО «Областное бюро технической инвентаризации», Управления Росреестра по Тульской области и Кадастровой палаты по Тульской области.
Место проведения – Кадастровая палата по Тульской области: Тула, ул. Комсомольская, 45 (1 этаж, зал приема граждан вход с правой стороны здания, время проведения с 14.00 до 17.00).
9 октября 2019 года в ходе проведения горячей линии, которая пройдет с 10.00 до 12.00, заявители смогут получить консультации по вопросам в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений.
На вопросы жителей Тульской области ответит начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Тульской области Андрей Деревянко по телефону: