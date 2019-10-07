9 октября Кадастровая палата проведет день открытых дверей и горячую линию

Мероприятия пройдут в рамках оказания консультативной помощи населению по вопросам в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений.

В день открытых дверей, который будет проведен с 14.00 до 17.00, жители Тульской области смогут получить ответы на интересующие их вопросы по кадастровой оценке недвижимости, в том числе:

Что такое кадастровая стоимость?

Кто в России определяет кадастровую стоимость?

Как получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости?

Какие характеристики влияют на размер кадастровой стоимости объектов недвижимости?

Что такое государственная кадастровая оценка?

Как проконтролировать проведение очередной государственной кадастровой оценки по объектам недвижимости?

Возможно ли предварительно рассчитать кадастровую стоимость вновь образуемого объекта?

Как оспорить кадастровую стоимость?

На эти и многие другие вопросы ответят специалисты ГУ ТО «Областное бюро технической инвентаризации», Управления Росреестра по Тульской области и Кадастровой палаты по Тульской области.

Место проведения – Кадастровая палата по Тульской области: Тула, ул. Комсомольская, 45 (1 этаж, зал приема граждан вход с правой стороны здания, время проведения с 14.00 до 17.00).

9 октября 2019 года в ходе проведения горячей линии, которая пройдет с 10.00 до 12.00, заявители смогут получить консультации по вопросам в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений.