новости
новости
Регистрация
9 октября Кадастровая палата проведет день открытых дверей и горячую линию

9 октября Кадастровая палата проведет день открытых дверей и горячую линию

Мероприятия пройдут в рамках оказания консультативной помощи населению по вопросам в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений.

В день открытых дверей, который будет проведен с 14.00 до 17.00, жители Тульской области смогут получить ответы на интересующие их вопросы по кадастровой оценке недвижимости, в том числе:

  • Что такое кадастровая стоимость?
  • Кто в России определяет кадастровую стоимость?
  • Как получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости?
  • Какие характеристики влияют на размер кадастровой стоимости объектов недвижимости?
  • Что такое государственная кадастровая оценка?
  • Как проконтролировать проведение очередной государственной кадастровой оценки по объектам недвижимости?
  • Возможно ли предварительно рассчитать кадастровую стоимость вновь образуемого объекта?
  • Как оспорить кадастровую стоимость?

На эти и многие другие вопросы ответят специалисты ГУ ТО «Областное бюро технической инвентаризации», Управления Росреестра по Тульской области и Кадастровой палаты по Тульской области.

Место проведения – Кадастровая палата по Тульской области: Тула, ул. Комсомольская, 45 (1 этаж, зал приема граждан вход с правой стороны здания, время проведения с 14.00 до 17.00).

9 октября 2019 года в ходе проведения горячей линии, которая пройдет с 10.00 до 12.00, заявители смогут получить консультации по вопросам в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений.

На вопросы жителей Тульской области ответит начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Тульской области Андрей Деревянко по телефону: 8 (4872) 77-33-17 (доб. 2311).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
горячая линияКадастровая палата
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нацпроект «Жилье и городская среда»: «Главное — ориентация на потребности человека»
Нацпроект «Жилье и городская среда»: «Главное — ориентация на потребности человека»
В Туле ночью вскрыли офис банка на Красноармейском проспекте
В Туле ночью вскрыли офис банка на Красноармейском проспекте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.