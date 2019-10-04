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Туляки смогут бесплатно сделать анализ на свертываемость крови

Туляки смогут бесплатно сделать анализ на свертываемость крови

Пройти обследование можно будет в рамках Всемирного дня тромбоза, который состоится 12 октября.

Сдать анализ на свертываемость крови (МНО) и получить консультацию специалиста жители Тульской области смогут в рамках масштабной всероссийской социальной акции, приуроченной ко Всемирному дню тромбоза.

Пункты для экспресс-диагностики будут развернуты в 17 лечебных учреждениях России, в том числе в Туле. Акция проходит при поддержке Российского кардиологического общества и Фонда по борьбе с инсультами «ОРБИ».

В Туле пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября, с 9.00 до 15.00, в Городской больнице № 13 по адресу: Венёвское шоссе, д. 1.

Каждая четвертая смерть в мире, согласно медицинской статистике, связана с тромбозом. В России тромбоэмболия легочной артерии занимает третье место среди причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а в США патологии, связанные с тромбозом, уносят больше человеческих жизней, чем СПИД, рак молочной железы и автомобильные аварии вместе взятые.

Анализ на уровень свёртываемости крови или тест на МНО, который будет проводиться специалистами медицинских учреждений в рамках Всемирного дня тромбоза, позволит оценить воздействие антикоагулянтов на организм, скорректировать назначения и дозировку лекарств. Такую диагностику рекомендуется проходить не реже раза в месяц.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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