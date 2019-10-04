Тульские омоновцы в 2019 году выполнили более 200 заданий: фото и видео

Фото и видео: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Бойцы продемонстрировали журналистам современные образцы вооружения и техники, а также показали боевые приёмы – физическую подготовку росгвардейцы оттачивают в спортзале и на площадке для воркаута.

На базе тульского ОМОНа состоялась тренировка щитовой группы. Основная её задача – отработка взаимной страховки при движении тактического звена и досмотровых мероприятий в различных помещениях. Также бойцы продемонстрировали свою подготовку в стрелковом тире.

Отделение инженерно-технической группы в структуре ОМОН Росгвардии занимает особое место. Основными задачами подразделения является обнаружение и нейтрализация штатных и самодельных взрывных устройств, и взрывоопасных предметов.

Кинолог со своим четвероногим помощником показал, как происходит поиск взрывного устройства, а взрывотехник при помощи спецоборудования «обезвредил» находку.

– На вооружение инженерно-технической группы поступил новейший передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «АРАКС». В его состав входит несколько десятков предметов – от шанцевого инструмента до специализированного оборудования, – рассказал командир ОМОН Управления Росвгардии по Тульской области полковник Алексей Качалкин.

За текущий год сотрудниками ОМОН Управления Росвгардии по Тульской области выполнено более 200 задний. Из незаконного оборота были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра, взрывчатые и наркотические вещества, задержаны преступники и правонарушители.