В Щекинском районе экс-чиновник должен выплатить администрации более 1,5 млн рублей

Ранее бывший глава МО «Крапивенское» был осужден за превышение должностных полномочий.

Апелляционной инстанцией Тульского областного суда оставлено в силе решение Щекинского районного суда, которым удовлетворены исковые требования прокурора города Щекино к бывшему главе муниципального образования Крапивенское Щекинского района об обязании возместить причиненный преступлением ущерб.

Основанием для иска стал вступивший в законную силу приговор Щекинского районного суда, которым экс-глава органа местного самоуправления осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ («Совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

Установлено, что по вине чиновника местная администрация была лишена возможности распорядиться двумя земельными участками, находившимися в муниципальной собственности. Судебным экспертом стоимость этих участков была определена в размере, превышающем 2,5 млн рублей.

Теперь мужчина обязан передать в собственность Щекинского района земельный участок, а также выплатить администрации более 1,5 млн рублей.