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Тульская область участвует в гастрономическом фестивале «Золотая осень»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область участвует в гастрономическом фестивале «Золотая осень»

На главной площади страны представлены гастрономические бренды из 56 регионов.

На Красной площади в Москве открылся Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень».  В нем принимают участие 56 регионов России.

Тульская область представила на фестивале свои брендовые продукты: тульские пряники, белевскую пастилу, зефир и конфеты, березовый квас, богучаровское варенье и мед, а также набирающие популярность деликатесы из мяса индейки.

Как отметил директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, участие в таких мероприятиях способствует укреплению позиций тульских брендов.

В программе фестиваля – концерты и другие развлекательные мероприятия. Фестиваль «Золотая осень» продлится до 13 октября.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:36 0
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