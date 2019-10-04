На Зареченском мосту в Туле после ДТП перевернулась «пятёрка»
На месте происшествия работают городская служба спасения, сотрудники МЧС и ГИБДД.
На Зареченском мосту в Туле произошла авария с участием Suzuki SX 4 и ВАЗ-2105. По словам водителя отечественной легковушки, он следовал к ул. Октябрьской и после перестроения в него врезалась иномарка.
После столкновения «пятёрка» опрокинулась на крышу. Пострадал один человек. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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