На Зареченском мосту в Туле после ДТП перевернулась «пятёрка»

На Зареченском мосту в Туле произошла авария с участием Suzuki SX 4 и ВАЗ-2105. По словам водителя отечественной легковушки, он следовал к ул. Октябрьской и после перестроения в него врезалась иномарка.

После столкновения «пятёрка» опрокинулась на крышу. Пострадал один человек. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.