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На Зареченском мосту в Туле после ДТП перевернулась «пятёрка»

На Зареченском мосту в Туле после ДТП перевернулась «пятёрка»

На месте происшествия работают городская служба спасения, сотрудники МЧС и ГИБДД.

На Зареченском мосту в Туле произошла авария с участием Suzuki SX 4 и ВАЗ-2105. По словам водителя отечественной легковушки, он следовал к ул. Октябрьской и после перестроения в него врезалась иномарка.

После столкновения «пятёрка» опрокинулась на крышу. Пострадал один человек. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 1
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 2
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 3
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 4
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 5
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 6
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 7
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 8
Авария на Зареченском мосту в Туле, Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:53 +2
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