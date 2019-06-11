В Чекалине построят парк с крепостью и башней

Фото из архива Myslo

Администрация Чекалина Тульской области , который входит в список самых малочисленных городов России, объявила тендер на первый этап строительства парка на Соборной горе. Зону отдыха будут обустраивать в рамках проекта «Чекалин — маленький центр большого отдыха». Благодаря последнему город выиграл грант на федеральном конкурсе малых и исторических городов России.

Из документов тендера следует, что на первом этапе в парке планируют возвести деревянную крепость и башню, сделать прогулочные дорожки и тротуары из брусчатки. Кроме того, будут построена площадка для «богатырских игр», парковка и проведено освещение.

«На эти цели направят 27 млн рублей, строительство должно быть завершено в ноябре 2019 года. При этом будущий подрядчик должен будет заключить с администрацией города договор по сохранению археологического памятника федерального значения — исторического культурного слоя города Лихвин 12−17 веков и стоянки времен неолита, находящихся на Соборной горе», — сообщает rostender.info

По проекту в Чекалине хотят построить крепость, внутри которой будет парк с ремесленными мастерскими и лавками. Гору и городскую набережную соединит новая лестница.

Заявки на участие в тендере принимают до 27 июня, конкурсная комиссия назовет победителя 4 июля.