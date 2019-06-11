новости
новости
Регистрация
В Чекалине построят парк с крепостью и башней
Фото из архива Myslo

В Чекалине построят парк с крепостью и башней

На эти цели планируют потратить 27 млн рублей.

Администрация Чекалина Тульской области, который входит в список самых малочисленных городов России, объявила тендер на первый этап строительства парка на Соборной горе. Зону отдыха будут обустраивать в рамках проекта «Чекалин — маленький центр большого отдыха». Благодаря последнему город выиграл грант на федеральном конкурсе малых и исторических городов России.
 
Из документов тендера следует, что на первом этапе в парке планируют возвести деревянную крепость и башню, сделать прогулочные дорожки и тротуары из брусчатки. Кроме того, будут построена площадка для «богатырских игр», парковка и проведено освещение.
 
«На эти цели направят 27 млн рублей, строительство должно быть завершено в ноябре 2019 года. При этом будущий подрядчик должен будет заключить с администрацией города договор по сохранению археологического памятника федерального значения — исторического культурного слоя города Лихвин 12−17 веков и стоянки времен неолита, находящихся на Соборной горе», — сообщает rostender.info.
 
По проекту в Чекалине хотят построить крепость, внутри которой будет парк с ремесленными мастерскими и лавками. Гору и городскую набережную соединит новая лестница.
 

Заявки на участие в тендере принимают до 27 июня, конкурсная комиссия назовет победителя 4 июля.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:30 0
Другие статьи по темам
Событие
тендерызакупкиблагоустройство
Место
Чекалин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тестовый 5G скоро заработает в Москве
Тестовый 5G скоро заработает в Москве
Как и где узнать результаты экзаменов?
Как и где узнать результаты экзаменов?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.