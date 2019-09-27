новости
новости
Регистрация
На благоустройство набережной в Богородицке выделено 54 млн рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На благоустройство набережной в Богородицке выделено 54 млн рублей

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах финансирование получили два тульских проекта.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До конца года планируется завершить благоустройство по двум проектам Тульской области, которые победили в конкурсе в прошлом году.

Это проект «Парк Уездного периода. Комплексный проект благоустройства исторического поселения Крапивна» Щекинского района, который получил федеральный грант в 50 млн рублей и проект «Чекалин – маленький центр большого отдыха» Суворовского района, на реализацию которого выделили 30 млн рублей.

«Это комплексные проекты благоустройства, одобренные жителями. Их цели – создание комфортных для жителей общественных пространств и развитие туристического потенциала», – отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

В этом году на федеральном уровне были высоко оценены еще два тульских проекта – концепция развития территории набережной в Богородицке получила грант в 54 млн рублей, а на благоустройство исторического центра Венева выделили 60 млн рублей. Оба проекта должны быть завершены до конца 2020 года.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 0
Другие статьи по темам
Событие
благоустройствоработы по благоустройствуфедеральные грантыправительство Тульской областиминистерство ЖКХ
Люди
Олег Дючков
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пересечении улиц Кирова и Ложевой столкнулись две легковушки
На пересечении улиц Кирова и Ложевой столкнулись две легковушки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.