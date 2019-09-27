На благоустройство набережной в Богородицке выделено 54 млн рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах финансирование получили два тульских проекта.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До конца года планируется завершить благоустройство по двум проектам Тульской области, которые победили в конкурсе в прошлом году.

Это проект «Парк Уездного периода. Комплексный проект благоустройства исторического поселения Крапивна» Щекинского района, который получил федеральный грант в 50 млн рублей и проект «Чекалин – маленький центр большого отдыха» Суворовского района, на реализацию которого выделили 30 млн рублей.

«Это комплексные проекты благоустройства, одобренные жителями. Их цели – создание комфортных для жителей общественных пространств и развитие туристического потенциала», – отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

В этом году на федеральном уровне были высоко оценены еще два тульских проекта – концепция развития территории набережной в Богородицке получила грант в 54 млн рублей, а на благоустройство исторического центра Венева выделили 60 млн рублей. Оба проекта должны быть завершены до конца 2020 года.