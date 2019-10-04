Детский сад на улице Демонстрации готовится встречать малышей

Сейчас здесь работает пять групп, в садик ходят 116 ребят. Ну, а после открытия дополнительных групп в садике с радостью примут еще 120 малышей до трех лет.

Группы откроются уже в конце октября 2019 года. Журналистов Myslo провели по садику — с уверенностью говорим, здесь очень чисто, уютно и красиво! Везде новенькая мебель, шкафчики со сказочными рисунками, кроватки с мягкими матрасами, яркие ковровые покрытия, стены покрашены в теплые желтые цвета — малышам обязательно понравится!

Детский садик на улице Демонстрации, 144-а — это структурное подразделение Центра образования № 8 (бывший детский сад ОАО «РЖД»). Он был передан муниципалитету в конце 2018 года. Здание было построено в 1962 году, и многие помещения в нем просто не соответствовали современным нормам.



Спальня оборудована по самым современным стандартам.

Сейчас ремонт идет в пяти помещениях: в одной действующей группе и четырех вновь создаваемых.

3 октября и. о. главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев проинспектировал ход выполнения работ.

Дмитрий Миляев – У меня положительные впечатления от увиденного. Мы ожидаем, что к двадцатым числам октября работы в группах будут закончены, мы дооборудуем их необходимым инвентарем, и детский сад начнет полноценно работать. Общий бюджет ремонта — порядка 15 миллионов рублей. Подчеркну большую заслугу губернатора региона Алексея Геннадьевича Дюмина. Он привлек социальных партнеров, которые нам очень помогают, вложены бюджетные деньги и внебюджетные инвестиции. В саду есть еще три группы, которые пока не функционируют. Мы рассчитываем на то, что в 2020 году мы всё доделаем и эти группы также будут введены в эксплуатацию. Вот тогда садик заработает на полную мощность — в 12 групп смогут ходить 360 малышей. В этом микрорайоне сад востребован, его ждут, и мы это знаем.



Шкафчики украшены рисунками с мотивами из добрых русских сказок.

Татьяна Золотова, начальник управления образования города Тулы:

Татьяна Золотова – Все группы будут открыты полностью укомплектованными, поддержка правительства Тульской области позволила нам войти в государственную программу развития образования и закупить оборудование для наполнения этих групп. Оборудование закуплено на сумму более 2 млн 800 тысяч рублей. В детском саду полностью заменена и модернизирована система автоматической пожарной сигнализации, было закуплено дополнительное оборудование, мягкий инвентарь, мебель, кроватки, посуда для групп, которые уже функционировали. Мы заинтересованы в том, чтобы детки уже сейчас могли приходить и заполнять группы. Эти группы ждут малышей!



Дмитрий Миляев отметил, что в городе ведется активная работа по решению вопроса нехватки мест в детских садах. Еще в 2016 году была решена задача с очередностью для детей от трех до семи лет, а сегодня самая актуальная задача — ликвидация очереди для малышей до трех лет.



Новенькая мебель, теплые уютные цвета – детки будут здесь в чистоте и комфорте.

На сегодняшний день такая очередь составляет 816 мест.

– Два детских сада будут сданы в текущем году, один из них на ул. Серебровской (ЖК «Солнечный»), также создаем дополнительные места. Всего их будет около тысячи: 195 — в новых детских садах, остальные — в действующих дошкольных учреждениях за счет реконструкции помещений, изменения функционального назначения, — говорит Дмитрий Миляев. — Тула стала участником национального проекта «Демография», мы приступили к строительству пяти детских садов, два из которых должны ввести в эксплуатацию в 2020 году, три — в 2021 году. Мы выполним задачи, которые ставит перед нами губернатор.



