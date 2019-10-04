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Тройное ДТП в Туле: Niva подрезала микроавтобус, он влетел в пожарных и перевернулся

Тройное ДТП в Туле: Niva подрезала микроавтобус, он влетел в пожарных и перевернулся

ДТП произошло на ул. Щегловская Засека.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 4 октября в Туле на ул. Щегловская Засека, напротив дома №1, столкнулись микроавтобус Mitsubishi Delica, внедорожник Niva и пожарный КАМАЗ, возвращавшийся с вызова.

По словам участников аварии, Niva выезжала с прилегающей территории и совершила касательное столкновение с Mitsubishi. После удара микроавтобус вылетел на встречку, где врезался в заднюю часть пожарного КамАЗа и опрокинулся.

Сначала никто из водителей не собирался обращаться за медпомощью, но через некоторое время после ДТП мужчина, управлявший Mitsubishi,  почувствовал себя плохо и вызвал себе скорую.

По мнению водителя Niva, микроавтобус двигался с превышением скорости. Окончательную причину установят сотрудники ГИБДД.

 

Галерея
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 1
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 2
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 3
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 4
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 5
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 6
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 7
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 8
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 9
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 10
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 11
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 12
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 13
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 14
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 15
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 16
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 17
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 18
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 19
В Туле Niva подрезала микроавтобус и тот влетел в пожарных, Фото: 20
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:48 +7
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