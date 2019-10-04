Тройное ДТП в Туле: Niva подрезала микроавтобус, он влетел в пожарных и перевернулся

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 4 октября в Туле на ул. Щегловская Засека, напротив дома №1, столкнулись микроавтобус Mitsubishi Delica, внедорожник Niva и пожарный КАМАЗ, возвращавшийся с вызова.

По словам участников аварии, Niva выезжала с прилегающей территории и совершила касательное столкновение с Mitsubishi. После удара микроавтобус вылетел на встречку, где врезался в заднюю часть пожарного КамАЗа и опрокинулся.

Сначала никто из водителей не собирался обращаться за медпомощью, но через некоторое время после ДТП мужчина, управлявший Mitsubishi, почувствовал себя плохо и вызвал себе скорую.

По мнению водителя Niva, микроавтобус двигался с превышением скорости. Окончательную причину установят сотрудники ГИБДД.