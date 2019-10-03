В Туле откроется современный «Центр спорта Самбо-70»

2 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тульской области, ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70» и АО «Международный аэропорт «Внуково».

Документ подписали первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Валерий Шерин, генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев и директор по инвестициям и управлению имуществом аэропорта «Внуково» Дмитрий Бабкин.

Валерий Шерин подчеркнул, что в нынешнем году состоялась встреча губернатора Алексея Дюмина с участниками соглашения, в ходе которой было достигнуто согласие об участии региона в социально значимом проекте по созданию в Тульской области современного центра спорта.

Также он отметил, что с момента договоренности была определена инфраструктура, которая будет комплексно развита в ходе реализации проекта.

Для размещения Центра рассматривается здание спортшколы «Металлург».

Ренат Лайшев отметил, что в рамках Всероссийской программы «Самбо в школы» развитие получили более 1000 спортивных школ в различных регионах нашей страны.

Дмитрий Бабкин также добавил, что Международный аэропорт Внуково в рамках своего благотворительного проекта с энтузиазмом поддержал идею создания современного центра спорта и образования Самбо-70.

В рамках соглашения секции самбо продолжат развиваться с учетом методической и консультативной помощи, в том числе в отборе и подготовке тренерского состава. Также планируется проводить мастер-классы для тренеров и воспитанников с участием знаменитых спортсменов, организовывать методические семинары для тренеров.

Аэропорт в рамках своей социальной деятельности проведет обследование здания, а также выделит финансирование на проведение капитального ремонта.

Планируется, что запуск Центра состоится не позднее четвертого квартала 2020 года.