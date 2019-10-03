новости
новости
Регистрация
Ради пенсий двое туляков притворялись инвалидами
Изображение Csaba Nagy с сайта Pixabay

Ради пенсий двое туляков притворялись инвалидами

В общей сложности мужчины получили более 830 000 рублей.

В Туле прокуратура выявила двух жителей города, которые предоставили в бюро медико-социальной экспертизы ложные сведения о том, что лечились в больницах и направлены на МСЭ. При этом злоумышленники знали, что фактически не имеют прав на социальные выплаты и пенсии по инвалидности.
 
«На основании представленных подложных документов принято решение об установлении гражданам инвалидности. Таким образом, двое местных жителей незаконно получили из бюджета пенсию по инвалидности и социальные выплаты на общую сумму свыше 830 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам рассмотрения возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:49 +5
Другие статьи по темам
Событие
мошенникиинвалидсоцвыплаты
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле откроется современный «Центр спорта Самбо-70»
В Туле откроется современный «Центр спорта Самбо-70»
В Туле экс-сотрудница УМВД закрыла глаза на нарушения при строительстве жилья для полицейских
В Туле экс-сотрудница УМВД закрыла глаза на нарушения при строительстве жилья для полицейских
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.