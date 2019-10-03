Ради пенсий двое туляков притворялись инвалидами

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В Туле прокуратура выявила двух жителей города, которые предоставили в бюро медико-социальной экспертизы ложные сведения о том, что лечились в больницах и направлены на МСЭ. При этом злоумышленники знали, что фактически не имеют прав на социальные выплаты и пенсии по инвалидности.

«На основании представленных подложных документов принято решение об установлении гражданам инвалидности. Таким образом, двое местных жителей незаконно получили из бюджета пенсию по инвалидности и социальные выплаты на общую сумму свыше 830 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам рассмотрения возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).