Сотрудники тульских предприятий смогут заниматься спортом на работе

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Мероприятие состоялось на базе НПО «Сплав». Соглашение заключено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», цель которого – развитие массового спорта, приобщение сотрудников предприятий к физкультуре и здоровому образу жизни.

Соглашение предполагает проведение физкультурно-спортивных мероприятий всероссийского и межрегионального уровней для сотрудников предприятий и членов их семей, открытие физкультурно-спортивных клубов на предприятиях региона, строительство, модернизацию и реконструкцию спортивных объектов.

Валерий Шерин, Илья Галаев и заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев приняли участие в открытии физкультурно-спортивного клуба на базе «Сплава». Он создан в рамках пилотного проекта «Ростеха» по оздоровлению сотрудников и повышению эффективности труда и спроектирован с учетом потребностей работников.