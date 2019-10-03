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Сотрудники тульских предприятий смогут заниматься спортом на работе
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сотрудники тульских предприятий смогут заниматься спортом на работе

Глава областного правительства Валерий Шерин подписал соглашение о сотрудничестве с президентом общества «Трудовые резервы» Ильей Галаевым.

Мероприятие состоялось на базе НПО «Сплав». Соглашение заключено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», цель которого – развитие массового спорта, приобщение сотрудников предприятий к физкультуре и здоровому образу жизни.

Соглашение предполагает проведение физкультурно-спортивных мероприятий всероссийского и межрегионального уровней для сотрудников предприятий и членов их семей, открытие физкультурно-спортивных клубов на предприятиях региона, строительство, модернизацию и реконструкцию спортивных объектов.

Валерий Шерин, Илья Галаев и заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев приняли участие в открытии физкультурно-спортивного клуба на базе «Сплава». Он создан в рамках пилотного проекта «Ростеха» по оздоровлению сотрудников и повышению эффективности труда и спроектирован с учетом потребностей работников.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:39 +1
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