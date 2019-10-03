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Тульские шашисты привезли медали с всероссийских соревнований
Фото: РФСОО "Федерация шашек Тульской области"

Тульские шашисты привезли медали с всероссийских соревнований

Они состоялись сочинском посёлке Лоо. Тульскую область представляли пять спортсменов.

В Лоо (г. Сочи) прошли соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек. В них приняли участие более 50 юных спортсменов из 14 регионов.

Сборную   команду Тульской области представляли пять юных шашистов – Иван Белешников, Анна Дроздецкая, Кирилл Миненко, Анна Лыженкова и Софья Филимонова. 

Соревнования проводились в трех дисциплинах: молниеносная, быстрая и классическая программы. В борьбе за тройку призовых мест в молниеносной программе среди девочек до 11 лет серебро завоевала Софья Филимонова. В быстрой программе второй стала Анна Лыженкова (девочки до 11 лет).

Бронза у Кирилла Миненко (мальчики  до 11 лет) и Анны Дроздецкой. В классической программе второе место у Анны Лыженковой. Тренируются ребята под руководством Валерии Юрьевны Осетровой.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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