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В Тульской области должника-алиментщика поймали на дороге

В Тульской области должника-алиментщика поймали на дороге

Мужчина задолжал более 60 тысяч рублей собственному ребёнку и скрывался от приставов.

В отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя более 60 тысяч рублей алиментов.

Мужчину не раз предупреждали о последствиях неуплаты долга, однако выполнять свои обязательства он не спешил, а от приставов скрывался. В результате сотрудники областного УФССП России вынесли постановление об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством.

Спустя некоторое время инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял должник. В итоге мужчина сообщил в отдел судебных приставов свой адрес и место работы, куда были направлены документы об удержании необходимой суммы из зарплаты мужчины.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +3
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