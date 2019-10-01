Тульские школьницы отобрали у Тёщи торт и сожгли его

Фото Тульского экзотариума.

28 сентября Тульский экзотариум отмечал свой день рождения. Более тысячи туляков и гостей города пришли поздравить любимый зоопарк с 32-летием. Однако праздничное настроение было немного подпорчено.

– Специально к празднику сотрудники экзотариума изготовили большой бутафорский торт, который весь день держала в руках самая известная Тёща города — Серпентина Юрьевна. Примерно в 16.00 группа подростков вырвала «лакомство» из лап тираннозавра, сделала с ним несколько селфи, после чего унесла с собой и сожгла. Зачем? История умалчивает, — говорят сотрудники зоопарка.

По их словам, всё происходящее девочки — учащиеся одного из тульских лицеев — засняли на камеру и выложили в сторис инстаграма. При этом у школьниц зачем-то в руках был портрет бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

Скрин из сторис:

Благодаря этим видео установить личности девочек не составило никакого труда.