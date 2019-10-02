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МегаФон стал партнером производителя игр Blizzard
Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон».

МегаФон стал партнером производителя игр Blizzard

Это первое среди российских телеком-операторов партнёрство с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр.

Доступ к самым популярным играм, бесплатный трафик, различные бонусы и возможность оплачивать все со счета мобильного телефона, стало доступным абонентам МегаФона.

На новом портале «МегаФон Игры» абонентам оператора доступны сразу 9 продуктов от Blizzard: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

Эксперты отмечают, что у обеих компаний в России аудитории схожи по многим параметрам.

Глава ИА «TelecomDaily» Денис Кусков:

Денис Кусков

– Выпустив на рынок «МегаФон Игры» с доступом и скидками на самые популярные в мире игры, МегаФон может переманить к себе какое-то количество аудитории других операторов. Это будут абоненты-геймеры, легкие на подъем, если речь идёт о фишках и бонусах от мирового разработчика игр.


МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон:

Влад Вольфсон

– Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:

Константин Анкилов

— МегаФон продолжает развивать экосистему, которая базируется на мобильной сети, но выходит за пределы классических услуг мобильной связи. Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети МегаФона — треть населения страны, понятно, что компании имеют обоюдный интерес. Для МегаФона это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры, но в России это все еще небольшой рынок.

 

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