Танцоры из Франции, Африки и России приедут в Тулу на международный фестиваль «PROстранство»

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «PROстранство».

В фотостудии Grange 2.0 и на сцене Городского концертного зала гостей ждут перформансы, мастер-классы от лучших хореографов мира и яркие танцевальные номера на финальном показе. По итогам конкурса жюри выберет победителя, который отправится на бесплатную стажировку во Францию летом 2020 года.

Торжественное открытие фестиваля состоится 11 октября в 19.00 в фотостудии Grange 2.0 (территория «Искры»).

На открытии выступит приглашённый гость – французский хореограф Ассаи Самба, профессор хореографии, главный балетмейстер Парижской школы искусств.

12 октября здесь же откроется день мастер-классов от ведущих хореографов России и Франции.

Расписание мастер-классов по танцам

10.00-11.30 Open Work (14+) – Ассаи Самба (Франция) – работа с телом, пространством и музыкой. Настоящее доказательство, что танец – это весело. Работа с опытным танцовщиком, который всеми силами передаст свою энергию ученикам.



11.30-13.00 Технический класс (14+) – Александр и Виктория Исаковы-Янчевские (Москва) – движения тела на уровне инстинктов, близко к повадкам животного: естественно, сильно, мягко. Класс основан на реактивном переключении внимания. Работа с пространством, скоростью движения, а также переход от состояния равновесия к падению, от статики к динамике.



13.00-14.30 Hip-hop Junior (9-14 лет) – Ассаи Самба (Франция) – комбинация эстетики, динамики и энергии, настоящее шоу, рождаемое в танце. Возможность опробовать разные техники даже новичкам в хип-хопе.



14.30-16.00 Contemporary Kids (5-8 лет) – Ассаи Самба (Франция) – танец – это игра, поиск естественного движения, рождаемого изнутри. Динамика и энергия в танце. Ассаи знает, как влюбить ребёнка в танец. Ни один маленький танцор не останется равнодушным.



16.00-17.30 Партнеринг (14+) – Александр и Виктория Исаковы-Янчевские (Москва) – качественное изменение навыков: от «поддержки» к «дуэту в потоке», принцип бесконечного, постоянного движения в паре.



17.30-19.00 Африка (9+) – Ассаи Самба (Франция) – возможность познакомиться с культурой Африки через танец, традиционные движения и музыку.





13 октября в Городском концертном зале откроются соревнования среди талантливых танцоров. На один день в этом пространстве соединятся культуры Франции, Африки и России, единый порыв талантливых танцоров, по-настоящему преданных своему делу, универсальный язык танца и колоссальная энергия, слившаяся воедино. Начало соревнований в 17.00.



14 октября в Городском концертном зале состоится церемония закрытия. Начало в 19.00. В день закрытия состоится уникальный моноспектакль «Ритуал» от французского хореографа Ассаи Самба.

Спектакль позволит погрузиться в завораживающий мир африканской культуры, традиции этой жаркой и загадочной страны, чарующие звуки африканских инструментов заставят увидеть мир по-новому.

На церемонии закрытия выступит театра-студия современного танца «Силентиум» и будут показаны лучшие работы конкурсного дня проекта.

Купить билет на закрытие фестиваля «PROстранство» можно в любой точке продаж Myslo-кассы или с помощью красной кнопки.



