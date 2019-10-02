Бабья весна? В Тульской области в октябре расцвела сирень

- Это не бабье лето, а бабья весна какая-то! — пишет наш пользователь agniyabarto. — Мой знакомый Павел Горбунов из Ефремова вчера, 1 октября, обнаружил такую вот сиреневую майскую красоту на фоне осенних деревьев! Не каждый раз в октябре у нас цветет сирень, поэтому решили поделиться редким фото с вами.

В конце сентября цветущая сирень была замечена в городе Советске. Валерия Королёва выложила фото в соцсети:

К слову, специалисты говорят, что цветение сирени (и не только) осенью, в период «бабьего лета» — не такое уж необычное явление. Для некоторых растений вторичное цветение — нормально. Часто в теплые сентябрьские дни зацветают садовые цветы, каштаны, шиповник.

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