В Тульской области пройдёт общерегиональный День приёма граждан
15 октября жители смогут обратиться к федеральным, областным и муниципальным чиновникам.
В едином Дне приёма примут участие органы государственной власти, местного самоуправления, представительные, контрольно-счетные органы, государственные и муниципальные учреждения, работающие на территории Тульской области.
Для удобства и планирования своего времени жители могут оформить предварительную запись. Все подробности – на портале «Открытый регион». Прийти на приём можно и без записи.
Приёмные будут работать с 15.00 до 20.00, при необходимости время их работы будет продлено.
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