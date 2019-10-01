В Тульской области пройдёт общерегиональный День приёма граждан

В едином Дне приёма примут участие органы государственной власти, местного самоуправления, представительные, контрольно-счетные органы, государственные и муниципальные учреждения, работающие на территории Тульской области.

Для удобства и планирования своего времени жители могут оформить предварительную запись. Все подробности – на портале «Открытый регион». Прийти на приём можно и без записи.