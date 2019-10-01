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В Тульской области пройдёт общерегиональный День приёма граждан

В Тульской области пройдёт общерегиональный День приёма граждан

15 октября жители смогут обратиться к федеральным, областным и муниципальным чиновникам.

В едином Дне приёма примут участие органы государственной власти, местного самоуправления, представительные, контрольно-счетные органы, государственные и муниципальные учреждения, работающие на территории Тульской области.

Для удобства и планирования своего времени жители могут оформить предварительную запись. Все подробности – на портале «Открытый регион». Прийти на приём можно и без записи.

Приёмные будут работать с 15.00 до 20.00, при необходимости время их работы будет продлено. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 0
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Место
Тульская область

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