Как в Тульской области решают проблемы дольщиков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона отметил, что в Тульской области 153 дома строятся с привлечением средств дольщиков, 28 из них на сегодня остаются проблемными. В регионе действует межведомственная рабочая группа. По каждому застройщику определен механизм решения вопроса.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко доложил о ситуации на объектах.

В начале года из-за финансовых проблем было приостановлено строительство 8 домов жилого комплекса «ЖК Северная Мыза» (застройщик – ООО «МГ-Финанс»). Правительство региона достигло договоренностей с ПАО «МТС-Банк» об изменении схемы финансирования и смене подрядной организации для возобновления строительных работ.

До конца года планируется ввод домов №82 и №83, граждане получат 192 квартиры.

Строительная компания «Фаворит» вела строительство 13 объектов, собственниками квартир в которых являются 1090 человек. 5 домов 1-й очереди ЖК «Времена Года» сейчас возводятся за счет средств инвестора. Строительство оставшихся 8 объектов ООО «СК Фаворит» продолжится с привлечением средств фонда АО «Дом РФ». Конкурсный управляющий действует под наблюдением министерства строительства области и госархстройнадзора, проводятся встречи с активом дольщиков, работает горячая линия.

С 2003 по 2005 годы в Новомосковске из-за банкротства КТ «Социальная инициатива и Ко» пострадали 173 вкладчика. Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай доложил, что найден инвестор, который готов компенсировать людям понесенные затраты. Для реализации плана потребовалось внесение изменений и дополнений в Закон о предоставлении инвестору участков без торгов. Проект закона находится на стадии согласования, внести его планируется в октябре.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин сообщил, что земельный участок сформирован для передачи инвестору и поставлен на кадастровый учет, получены технические условия для присоединения к инженерным коммуникациям. Ведется актуализация реестра пострадавших.

В Щекино в 2017 году было признано банкротом ООО «Газстройконструкция», которое строило дом на 27 квартир. Утверждена кандидатура конкурсного управляющего, который сейчас формирует документацию, в том числе окончательный реестр кредиторов и требований. Собрание кредиторов запланировано на конец октября.

В ЖК «Скуратовский» в дер. Варваровка физическим лицам первоначально принадлежало 68 квартир. Сейчас в их собственности осталось 32 квартиры. По информации конкурсного управляющего, возможный срок удовлетворения требований дольщиков – IV квартал 2020 года.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов отметил, что для завершения строительства проблемных объектов в регионе принят закон о создании фонда защиты прав дольщиков.

На ближайшие три года в региональном бюджете на завершение строительства заложены 318 млн рублей.

До 1 декабря на площадке Дом.рф наблюдательный совет обсудит финансирование работ.

– Все объекты строительства находятся на постоянном контроле, а также идет дополнительный мониторинг строительной отрасли. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мы переходим на новую модель финансирования жилищного строительства, которая обеспечит защиту дольщиков при банкротстве застройщиков, – отметил Павел Мусиенко.

Алексей Дюмин напомнил, что в прошлом году не были выполнены в срок обязательства по предоставлению жилья детям-сиротам. Причина – в отсутствии должного контроля со стороны заказчика в лице министерства труда и социальной защиты региона.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что с начала этого года квартирами обеспечены 559 детей-сирот. До конца года гражданам этой категории предоставят еще 263 квартиры. Контроль за сроками и качеством жилья министерство ведет совместно с представителями госархстройнадзора и регионального управления капитального строительства.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что в апреле были решены проблемы строительства жилого комплекса «Молодежный» в Туле. Тогда же администрации города было дано поручение по развитию социальной инфраструктуры микрорайона.

Исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что в микрорайоне предполагается возвести 62 дома, в которых будут проживать 6000 человек. 12 домов уже введено в эксплуатацию, начато строительство еще 9. Застройщик обустроил подъездную дорогу. Жителей перевозят 2 городских и 3 пригородных автобусных маршрута.

Жилой комплекс закреплен за детским садом и школой Центра образования №54. В 2020 году планируется возвести возле школы сборно-разборный модуль на 60 мест. Также рассматривается вопрос строительства детского сада на 120 мест на участке западнее микрорайона Рублево-Медвенское.

Строительство клуба возможно в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» в 2021-2022 годах.

Жители микрорайона прикреплены к модульному почтовому отделению, которое было установлено в пос. Новомедвенский.

В сентябре следующего года в микрорайоне появятся магазин, тренажерный зал и аптека.

Также жители микрорайона Молодежный обращались в администрацию города по вопросу переноса остановки общественного транспорта, организации пешеходного перехода и светофора на пересечении ул. Парковой и Веневского шоссе. Для этого администрация начала процедуру передачи в муниципальную собственность участка федеральной трассы «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», который сейчас находится в оперативном управлении ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».

Для обеспечения безопасности в микрорайоне обустроен тротуар вдоль ул. Парковая и участка Веневского шоссе.

– Мы проделали большую работу, чтобы решить проблемы дольщиков по каждому объекту. По большинству из них мы видим положительную динамику. Нужно доводить все решения до конца, ускоряя все процессы. Этого от нас ждут люди, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поручил своему первому заместителю – председателю правительства региона Валерию Шерину держать ситуацию на контроле.