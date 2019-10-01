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В Тульской области в страшном пожаре погибли две женщины
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в страшном пожаре погибли две женщины

Все обстоятельства происшествия выясняются.

1 октября в 5.20 в службу спасения сообщили о пожаре в Заокском районе. В СНТ «Галант» загорелась дача. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работали три пожарных расчета.

К моменту приезда сотрудников МЧС жилище уже вовсю горело открытым пламенем. Огонь тушили больше часа.

В результате происшествия дача сгорела полностью.

Как стало известно Myslo, в жутком пожаре погибли две пожилые женщины — 74-летняя и 77-летняя. По некоторым данным, они всё лето жили на даче, а с наступлением холодов включили обогревательные приборы.

Что стало окончательной причиной пожара, выяснят правоохранительные органы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:43 +2
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