Что происходит с «Северной Мызой»?

Фото и видео Сергея Старикова

Туляки сейчас активно обсуждают информацию о том, что у застройщика микрорайона «Северная Мыза» есть проблемы. Как минимум — со сдачей дома в срок, который первоначально был прописан в договорах.

Влезли в ипотеку

Весной 2018 года многодетную семью Морсиных убедили в офисе продаж, что их дом будет построен уже в 4-м квартале того же года. Люди поверили, оформили ипотеку на долевое строительство. Первым взносом в квартиру мечты стали средства материнского капитала.

Реклама «Северной Мызы» звучала едва ли не из каждого утюга, работа на стройке кипела, и повода для беспокойства не было. В августе возвели первый этаж дома №83, в котором должна была быть квартира Морсиных.

Первый тревожный звоночек прозвучал в сентябре — приехав посмотреть стройку, Морсины увидели, что за месяц почти ничего не изменилось. Однако представитель застройщика уверил, что всё будет хорошо: дом маленький, трехэтажный, его точно успеют достроить до 31 декабря. Но это оказалось неправдой.

– В ноябре на сайте микрорайона мы узнали, что застройщик в одностороннем порядке внес изменения в проектную декларацию, — рассказывает Малика Морсина. — В офисе продаж нам посоветовали обратиться к юристам «Северной Мызы», но дозвониться до них было невозможно. Потом мне пришло уведомление с предложением приехать в микрорайон для подписи дополнительного соглашения. Но там нам сказали, что в «Северной Мызе» находится только управляющая компания, которая является другим юридическим лицом, и посоветовали позвонить по указанному в уведомлении номеру.

Как рассказала Малика, по телефону ей довольно грубо заявили, что нужно ждать, ведь до сдачи дома есть еще около месяца. Потом собеседница объяснила, что для подписи допсоглашения нужно подъехать к одному из торговых центров на ул. Советской, снова позвонить по этому же номеру и получить дальнейшие указания, куда идти.

– На месте к нам подошла девочка, которая принесла допсоглашение, — продолжает рассказ многодетная мама. — В документе речь шла только о переносе срока и ни слова о компенсации. Если коротко: «Мы не построили, но построим, может быть, в 2020 году». Мы ничего не стали подписывать. Дом не построен до сих пор, стройка остановлена, а недавно на выходных оттуда начали вывозить имущество. На вопрос, кто и куда вывозит, мужчина, представившийся сторожем, сказал, что это застройщик забирает оставшиеся строительные материалы.

По словам Малики Морсиной, офиса продаж «Северной Мызы» в Туле сейчас нет. Зато есть информация, что менеджеров по продажам уволили, поэтому до них невозможно дозвониться. Многодетная мама обращалась и в прокуратуру Тульской области, и к властям, но безрезультатно.

– В итоге мы вынуждены с детьми скитаться по родственникам, так как у нас нет собственного жилья, – заключила Малика Морсина. – Квартиру снять мы не можем, ведь большая часть заработной платы уходит на погашение ипотеки. Опять-таки, банк тоже говорит, что мы должны передать в залог квартиру. И к нам в дальнейшем применят штрафные санкции, если не передадим, ведь это нарушение договора. А квартиры-то нет, застройщика нет, и никто никакого ответа нам не дает, будут ли построены дома и что нам делать...

Случай Морсиных – не единичный. Дольщики всерьез опасаются, что останутся без квартир и без денег. Кроме того, некоторые несут дополнительные расходы из-за того, что вместо запланированного переезда вынуждены снимать квартиры и тратить деньги на арендную плату вместо того, чтобы погашать взятые на квартиру в «Северной Мызе» кредиты.

Запутались в «Интертехпроектах»?

Итак, что же происходит с «Северной Мызой»? Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала мы заглянули в базу данных юридических лиц. Застройщиком микрорайона выступает ООО «МГ-Финанс», а генеральным подрядчиком — ООО «Интертехпроект».

Также в «Северной Мызе» есть управляющая компания с одноименным микрорайону названием. Отметим, учредителем всех трех организаций указан некий Игорь Викторович Егоров.

Неоднозначную информацию можно усмотреть в связях между уже известным нам «МГ-Финанс» и одним из ее учредителей – ООО «Мокс-Нэт». Последняя организация является учредителем одноименного ООО «Интертехпроект» (ОГРН 1057747387323). Как следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, это ООО сейчас находится в стадии банкротства и некоторые требования кредиторов заявлены на внушительные суммы. Так, ООО «Инжстрой» заявляет требования на 370 млн рублей.

При подготовке материала корреспондент Myslo набрал номер мобильного телефона ООО «Интертехпроект», указанный в паспорте объекта в качестве генподрядчика.

Ответивший мужчина звонку удивился и объяснил: он – представитель той организации, которая сейчас в стадии банкротства...

Два десятка исков в судах

Сейчас на сайте Ленинского районного суда есть данные о двух десятках исков, ответчиком по которым выступает «МГ-Финанс». По некоторым из них уже вынесены решения не в пользу застройщика — это иски, поданные прокурором Ленинского района «в интересах неопределенного круга лиц, а также в интересах лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к ООО „МГ-Финанс“ о признании незаконным бездействия, выразившегося в неисполнении государственного контракта».

В телефонной беседе с корреспондентом Myslo генеральный директор «МГ-Финанс» Александр Рыжов назвал «Интертехпроект» «бывшим генеральным подрядчиком», которого в настоящее время «выгнали»:

Александр Рыжов – Работой его крайне недоволен. С учетом того, что он постоянно затягивал сроки, я с ним расстался. На текущий момент выбран новый генеральный подрядчик — название компании я сейчас говорить не буду. Мы позднее как застройщик сделаем официальное заявление. <…> По факту заключения договоров с новым генеральным подрядчиком мы сейчас обсуждаем условия возобновления строительства этих домов. Регламентный срок строительства — 10-11 месяцев в зависимости от подъездности дома. И в этом случае, в принципе, мы вписываемся в декларированный нами в ноябре прошлого года перенесенный срок. Новый срок, в соответствии с размещенной проектной декларацией, — первый квартал 2020 года.

Александр Рыжов напомнил, что «МГ-Финанс» работает в рамках Закона 214-ФЗ, который регулирует правоотношения, возникающие при строительстве МКД и иной недвижимости с привлечением средств частных лиц и организаций. По его словам, юридическое подразделение проводит работу по обращениям дольщиков, будь то расторжение или выплата неустойки за нарушение сроков, и выполняет свои обязательства.

– Если человек снимает квартиру, платит ипотеку, несет какие-то расходы, но при этом квартиру пока не имеет, и с формальной стороны мы как застройщик сроки нарушили, мы идем навстречу, общаемся с людьми, — уверил генеральный директор «МГ-Финанс». — Мы не закрываемся и, что касается выплаты этих неустоек, — мы их платим.

Однако дольщики сомневаются в прогнозах и словах застройщика. И просят компетентные органы и региональные власти отреагировать на ситуацию.