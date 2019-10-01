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Двухлетнему Ване Байкову из Ефремова нужна помощь

Двухлетнему Ване Байкову из Ефремова нужна помощь

У малыша – ДЦП. На лечение необходимо собрать 115 200 рублей. В данный момент собрано всего 8 201 руб.

Историю мальчика рассказывает его мама Елена:

– Сейчас Ване 2 года. Беременность была желанной и запланированной, проходила без осложнений. На родах был выявлен истинный узел пуповины, который не был замечен на всех УЗИ. Но врачи говорили, что ребенок в порядке, и на четвертые сутки мы были выписаны домой. До 3-4-х месяцев Ваня развивался по возрасту.

В три месяца мы заметили тремор всей головы и обратились к неврологу. Была сделана нейросонография: выявлены гипоксические изменения головного мозга, перенесенное кровоизлияние в сосудистое сплетение левого БЖ.

Долгое время врачи утверждали, что у ребёнка просто задержка моторного развития и всё будет хорошо. Выписывали массаж и лекарства, мы всё выполняли. Результаты от лечения были минимальны. Нами было принято решение поехать в Москву.

1 октября 2018 года в Научно-практическом центре детской психоневрологии (Москва) нам был поставлен страшный диагноз – ДЦП (атонически-астатическая форма). Я не могу передать свои чувства, ту боль, которую мы испытали. Мы не верили, что у нашего сына такой диагноз. Это не может происходить с нами...

Далее мы начали ездить на реабилитации и консультироваться с московскими специалистами – неврологами и генетиками. Было сделано МРТ головного мозга. Заключение: МР картина незначительно выраженной наружной заместительной гидроцефалии. Неравномерно выраженная дисгенезия правой гемисферы мозжечка с расширением субарахноидального пространства области правых отделов задней черепной ямки заместительного характера. МР признаки зон незавершенной миелинизации в области теменных долей.

На тот момент, 1 год и 3 мес., Ваня ползал по-пластунски и самостоятельно не садился. Когда мы его присаживали, мог сидеть, опираясь на руки. Был крупноразмашистый тремор головы и туловища. Врачи говорили: «Вероятность того, что Ваня будет ходить, – 50%», «Он никогда не будет обычным». Мы находились в состоянии шока, мы не понимали, что нас ждёт. Да и сейчас врачи говорят, будет ли Ванечка ходить, зависит от того, как поведёт себя мозг, в частности мозжечок. Помочь могут только реабилитации.

Изначально мы начали проходить бесплатные реабилитации, которые не давали желаемого результата, более того, мы получали зачастую не положительную динамику, а регресс, т. к. Ваня каждый раз заболевал. Было принято решение попробовать пройти платные реабилитации.
В первый раз наш выбор пал на центр «Академия здоровья», Электросталь. Затем мы съездили в центр «Логос», Тула. Результат был. Мы с двинулись с места. После платных реабилитаций он стал самостоятельно сидеть, ползать на четвереньках, залезать на диван/кровать. 

Мы впервые услышали, что Ванечка будет ходить. Мы верим в это, и не просто так – мы видим результаты.

К сожалению, на данный момент у нас сохраняются следующие проблемы: Ваня сидит с умеренно круглой спиной, самостоятельно не ходит, не встаёт и не стоит (только у опоры). Он не может полноценно держать равновесие, удерживает его всего несколько секунд, ходит также за одну руку и то непродолжительное время, быстро устаёт, наблюдается шаткость походки. Его мышцы стали крепче, чем раньше, но тонус снижен. Есть задержка речевого развития, плоско-вальгусные стопы.

Сейчас мы очень нуждаемся в реабилитации. Мы её ждём с надеждой, что Ваня самостоятельно начнёт ходить. И мы уверены, что у нас и дальше будет положительная динамика. Мы очень надеемся на вашу помощь. 

Семья Байковых обратилась за помощью в благотворительный фонд «Не молчи». Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:57
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