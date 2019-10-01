Где туляки могут получить бесплатные юридические консультации: график на октябрь
Консультации предоставляет Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Консультации проводятся в приемной правительства Тульской области.
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75.
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Дата приёма
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Кто предоставляет бесплатные юридические консультации
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Часы приема
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1 октября
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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3 октября
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Институт права и управления ТулГУ
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15.00 – 18.00
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8 октября
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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10 октября
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Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
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15.00 – 18.00
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17 октября
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Тульский филиал Международного юридического института
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15.00 – 18.00
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22 октября
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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24 октября
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Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
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15.00 – 18.00
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29 октября
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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31 октября
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Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»
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15.00 – 18.00