Где туляки могут получить бесплатные юридические консультации: график на октябрь

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Институт права и управления ТулГУ

Кто предоставляет бесплатные юридические консультации

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75.

Консультации проводятся в приемной правительства Тульской области.