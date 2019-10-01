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Где туляки могут получить бесплатные юридические консультации: график на октябрь

Где туляки могут получить бесплатные юридические консультации: график на октябрь

Консультации предоставляет Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Консультации проводятся в приемной правительства Тульской области.

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75.

Дата приёма

Кто предоставляет бесплатные юридические консультации

Часы приема

1 октября

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

3 октября

Институт права и управления ТулГУ

15.00 – 18.00

8 октября

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

10 октября

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

15.00 – 18.00

17 октября

Тульский филиал Международного юридического института

15.00 – 18.00

 

22 октября

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

 

24 октября

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

 

15.00 – 18.00

29 октября

 

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

31 октября

Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»

15.00 – 18.00

 

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