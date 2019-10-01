Около шести тысяч туляков вызовут в военкоматы этой осенью

1 октября начался осенний призыв. По словам военного комиссара Тульской области Александра Сафронова, этой осенью в региональные призывные комиссии вызовут около шести тысяч человек, из которых 1300 отправятся служить, а остальные получат установленные законом отсрочки, пройдут лечение или будут освобождены по состоянию здоровья.

65 туляков направят в Южный военный округ, 20 – на Северный флот, 10 – на Тихоокеанский и 380 человек – в Сухопутные войска. В части центрального подчинения направят 274 человека, в Военно-морской флот – 218 и 124 – в Ракетные войска стратегического назначения. В основном нашим землякам придется служить на территории Западного военного округа. При этом 40 человек пополнят научные роты в Туле и Анапе.

Александр Сафронов, военный комиссар Тульской области:

Александр Сафронов – Альтернативную гражданскую службу пройдут 10 человек. Это будут «Почта России», Тульская областная клиническая больница (санитарами) и две районные больницы в Ивановской области (фельдшерами). Срок прохождения альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц. Всех призывников обеспечат вещевым имуществом в соответствии с нормами довольствия, трехразовым питанием по нормам общевойскового пайка и на путь следования будет выдаваться индивидуальный рацион питания. Для своевременного получения денежного довольствия на сборном пункте призывников обеспечат банковскими картами платежной системы «Мир».

За исполнением законов во время призыва на службу наблюдает военная прокуратура. Здесь созданы горячая линия и информационно-консультативный центр, которые действуют на номере дежурного по прокуратуре Тульского гарнизона. Обратиться можно как для консультации, так и с сообщением о нарушении закона.

Евгений Кучерявый, заместитель военного прокурора Тульского гарнизона:

Евгений Кучерявый – При осуществлении надзорного сопровождения подготовки к проведению осенней призывной кампании военной прокуратурой гарнизона, в том числе, организовано взаимодействие с территориальными правоохранительными органами Тульской области, с общественными организациями и СМИ. На постоянной основе проводились выезды в районные комиссариаты и осуществлялась проверка готовности сборного призывного пункта к приему и отправке призывников в войска.

Кирилл и Андрей, братья-близнецы:

– Нам по 21 году. Мы окончили Мосинский техникум и после пришли в военкомат, чтобы отслужить год и отдать долг своей Родине. Получили специальность старший техник-программист. В марте этого года нам предложили отучиться на категорию «С» от военкомата, и мы, конечно же, согласились. Брат уже получил категорию, а у меня завтра будет экзамен. Проходим обучение, и целенаправленно нас направят служить как водителей. По-любому будем в одной части и одной роте — мы близнецы, а близнецов не разделяют.

С 1 сентября этого года в России начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», поэтому осенний призыв проходит по новым правилам. В частности, срочники теперь могут досрочно уйти в запас, даже если основания для этого возникли в период службы. Например, это может быть рождение второго ребенка.

Кроме того, у призывников появилась возможность отказаться от отсрочки. Это нововведение распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов-очников, а также обладателей ученых степеней (полный перечень в п. 2 ст. 22 и 23 закона «О воинской обязанности и военной службе». Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, следует подать заявление в приемную комиссию.