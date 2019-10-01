Довольны ли вы качеством товаров и услуг: туляков приглашают принять участие в опросе

Тема опроса – состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Авторы исследования рассчитывают, что полученные ответы помогут объективно оценить уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, услуг и цен на территории области.

Тулякам предлагают дать оценку общему состоянию различных отраслей экономики, а также сравнить цены на продукты и услуги в тульских магазинах с ценами, установленными в других регионах России. Опрос состоит из 14 пунктов, участие в нём займёт не более 10 минут.