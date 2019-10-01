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Довольны ли вы качеством товаров и услуг: туляков приглашают принять участие в опросе

Довольны ли вы качеством товаров и услуг: туляков приглашают принять участие в опросе

Правительство Тульской области исследует состояние конкурентной среды в регионе.

Тема опроса – состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Авторы исследования рассчитывают, что полученные ответы помогут объективно оценить уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, услуг и цен на территории области.

Тулякам предлагают дать оценку общему состоянию различных отраслей экономики, а также сравнить цены на продукты и услуги в тульских магазинах с ценами, установленными в других регионах России. Опрос состоит из 14 пунктов, участие в нём займёт не более 10 минут.

Принять участие в исследовании и выразить своё мнение можно здесь. Опрос полностью анонимен.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:35 0
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