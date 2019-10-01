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Финал Оружейной лиги КВН состоится 10 ноября

Финал Оружейной лиги КВН состоится 10 ноября

Рассказываем, какие команды поборются за звание лучшей.

Отгремел второй полуфинал Оружейной лиги КВН. По итогам игры в финал вышли следующие команды: «Ещё» (Санкт-Петербург), «Решка» (Орёл), «Задняя парта» (Тула) и «Сборная города Егорьевска».

Напомним, ранее первыми финалистами стали «Любимая команда Льва Николаевича», «Сборная матерей Тульской области» и «Самая любимая».

Финал Оружейной лиги состоится 10 ноября в 17.30 в ГКЗ. За бесплатными билетами обращайтесь в группу «ВКонтакте».

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:16 0
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