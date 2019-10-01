Финал Оружейной лиги КВН состоится 10 ноября

Отгремел второй полуфинал Оружейной лиги КВН. По итогам игры в финал вышли следующие команды: «Ещё» (Санкт-Петербург), «Решка» (Орёл), «Задняя парта» (Тула) и «Сборная города Егорьевска».

Напомним, ранее первыми финалистами стали «Любимая команда Льва Николаевича», «Сборная матерей Тульской области» и «Самая любимая».

Финал Оружейной лиги состоится 10 ноября в 17.30 в ГКЗ. За бесплатными билетами обращайтесь в группу «ВКонтакте».