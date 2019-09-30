Сколько денег нужно для нормальной жизни: исследование «Левада-центра»

Социологи опросили более 1600 жителей 50 регионов России, чтобы узнать, довольны ли они своими доходами и сколько денег им нужно для нормальной жизни. Выяснилось, что нормальным доходом россияне считают сумму в 38100 рублей на одного члена семьи. Для сравнения: в 2014 году респонденты называли «нормальным» доход в 32100 рублей на человека.

Оценка «нормального» дохода различается в зависимости от места проживания. В Москве средняя необходимая для нормальной жизни сумма составляет от 51700 до 59800 рублей.

Жителям других крупных городов хватает от 38600 до 42200 рублей, в средних городах нормально жить можно на 35400-45400 рублей, а в сельской местности нормальным доходом считается от 31400 до 35100 рублей в месяц.

Исходя из результатов исследования, доход в размере 12500 рублей или меньше имеют 33% россиян – эти люди живут за чертой бедности. У 60% населения доходы выше, но до «нормального» уровня дотягивают лишь 7% граждан.