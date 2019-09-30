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Более 300 тульских почтальонов получили велосипеды
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино", Союзмультфильм

Более 300 тульских почтальонов получили велосипеды

Этот вид транспорта особенно востребован в сельской местности.

Тульский филиал Почты России закупил 316 велосипедов для почтальонов, обслуживающих удаленные участки. Такой транспорт особенно востребован в сельской местности, где почтальонам приходится преодолевать десятки километров.

Это самая масштабная в истории Тульской почты закупка и поставка новых велосипедов для почтальонов. Все они оформлены в соответствии с корпоративным стилем, на раму нанесен логотип Почты России.

«Протяженность моего участка более 15 км, я обслуживаю жителей поселка Косая Гора. Безусловно, велосипед позволяет быстрее передвигаться по участку и больше времени уделять на предоставление дополнительных услуг и оказание посильной помощи клиентам», – рассказала почтальон Тульского почтамта Светлана Шкарубская.

Велосипеды лёгкие, предназначенные специально для женщин, ведь 91 % тульских почтальонов – представительницы прекрасной половины человечества. Специальная корзина, установленная на руле, позволяет перевозить до 10 кг груза.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:00 +6
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