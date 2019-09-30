На Зареченском мосту в Туле из-за обрыва проводов образовалась огромная пробка

Кадр из видео: instagram.com/tula.chp/

Там стоят несколько троллейбусов, которые практически заблокировали движение в сторону ул. Октябрьской.

На Зареченском мосту оборвался электрический кабель. Из-за этого остановившиеся троллейбусы практически полностью парализовали движение с ул. Советской в сторону ул. Октябрьской.

На месте стоят несколько троллейбусов, пробка тянется от ТЦ «Гостиный двор» до ул. Луначарского. По возможности выбирайте пути объезда.