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На Зареченском мосту в Туле из-за обрыва проводов образовалась огромная пробка
Кадр из видео: instagram.com/tula.chp/

На Зареченском мосту в Туле из-за обрыва проводов образовалась огромная пробка

Там стоят несколько троллейбусов, которые практически заблокировали движение в сторону ул. Октябрьской.

На Зареченском мосту оборвался электрический кабель. Из-за этого остановившиеся троллейбусы практически полностью парализовали движение с ул. Советской в сторону ул. Октябрьской.

На месте стоят несколько троллейбусов, пробка тянется от ТЦ «Гостиный двор» до ул. Луначарского. По возможности выбирайте пути объезда.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:33 +3
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Место
ТулаЗареченский мост

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