Богородицкий водоканал задолжал своим сотрудникам 1,7 млн рублей

В отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате с муниципального предприятия, осуществляющего водоснабжение.

Как уточняет пресс-служба УФССП России по Тульской области, в установленный срок задолженность погашена не была. Приставы выяснили, что у предприятия есть счёт в банке, на который поступают денежные средства.

В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление о взыскании денег. В результате принятых мер задолженность по зарплате была полностью погашена.