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Богородицкий водоканал задолжал своим сотрудникам 1,7 млн рублей

Богородицкий водоканал задолжал своим сотрудникам 1,7 млн рублей

Получить заработанные деньги работникам помогли судебные приставы.

В отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате с муниципального предприятия, осуществляющего водоснабжение.

Как уточняет пресс-служба УФССП России по Тульской области, в установленный срок задолженность погашена не была. Приставы выяснили, что у предприятия есть счёт в банке, на который поступают денежные средства.

В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление о взыскании денег. В результате принятых мер задолженность по зарплате была полностью погашена.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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