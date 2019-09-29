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В Туле освятят икону «Исцеление глухого»
Фото russian-church.ru

В Туле освятят икону «Исцеление глухого»

Мероприятие состоится в храме Дмитрия Солунского в Кладбищенском переулке Пролетарского района.

29 сентября в храме состоится праздничное мероприятие «Православие и мир тишины» на котором освятят икону «Исцеление глухого». Каждый месяц перед ней будет проводится молебен с сурдопереводом. Об этом сообщает паблик Воскресная школа для глухих в Туле.

В рамках мероприятия покажут праздничную сценку и презентацию о воскресной школе для глухих и слабослышащих людей, проведут праздничное чаепитие.

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