Фото russian-church.ru
В Туле освятят икону «Исцеление глухого»
Мероприятие состоится в храме Дмитрия Солунского в Кладбищенском переулке Пролетарского района.
29 сентября в храме состоится праздничное мероприятие «Православие и мир тишины» на котором освятят икону «Исцеление глухого». Каждый месяц перед ней будет проводится молебен с сурдопереводом. Об этом сообщает паблик Воскресная школа для глухих в Туле.
В рамках мероприятия покажут праздничную сценку и презентацию о воскресной школе для глухих и слабослышащих людей, проведут праздничное чаепитие.
Другие статьи по темам
Событие
Место