В Туле освятят икону «Исцеление глухого»

Фото russian-church.ru

29 сентября в храме состоится праздничное мероприятие «Православие и мир тишины» на котором освятят икону «Исцеление глухого». Каждый месяц перед ней будет проводится молебен с сурдопереводом. Об этом сообщает паблик Воскресная школа для глухих в Туле.

В рамках мероприятия покажут праздничную сценку и презентацию о воскресной школе для глухих и слабослышащих людей, проведут праздничное чаепитие.