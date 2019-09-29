«Толя, я беременна от тебя!»: плодовитый Анатолий добрался до Тулы

В соцсетях гуляет фотография одного из тульских дворов, в котором на асфальте кто-то якобы оставил сообщения в адрес некоего Анатолия: «Толя, я беременна от тебя! Рита», «Толя, и я беременна от тебя, Наташа», «Толя, я так-то тоже беременна от тебя! Мила».

В соцсетях активно комментируют фото, строят версии. Однако не все так просто. Интернет пестрит похожими сообщениями из других городов. В беременности от Толи признавались девушки в Красноярске и Пензе, Ростове, Челябинске и множестве других городов.

Похоже, что это — креативная реклама нового сериала Семена Слепакова «Триада» на ТНТ. Сюжет и имена совпадают полностью.

Реклама работает и привлекает внимание. А ведь где-то в этих дворах, в том числе и в тульском, мог обзавестись седой прядью какой-то настоящий Толик!..