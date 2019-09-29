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Туляки сделали селфи с золотым деревом
Фото пресс-службы Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Туляки сделали селфи с золотым деревом

28 сентября в Тульском отделении Банка России состоялся четвертый всероссийский День открытых дверей мегарегулятора.

Более 450 жителей региона смогли в этот день оценить новую музейную экспозицию, которая была кардинально обновлена. Теперь в музейно-экспозиционном фонде Отделения Тула появилась возможность выставить на обозрение большое число исторических экспонатов и документов, которые до этого находились в запасниках.

Так что же в обновленном «музее финансовых знаний» узнали гости? Например, о том, как 250 лет назад с легкой руки императрицы Екатерины II в России появились первые бумажные деньги. Особо любопытные смогли заглянуть в кабинет начальника районной конторы Госбанка второй половины 20-го века, сфотографироваться за антикварным столом, подписать важные «распоряжения». Со спортивным азартом гости сыграли в финансовый биатлон, самые находчивые выиграли по «миллиону» рублей.

Отдельная программа была организована для юных гостей: рисование в команде, сувенир своими руками на денежную удачу, разгадывание ребусов. А еще ребята посмотрели театрализованное представление «Как лиса Алиса и кот Базилио стали финансово грамотными», во время которого узнали, что нужно бережно относиться к деньгам и не доверять мошенникам.

День открытых дверей Банка России всегда проходит с участием службы инкассаторов, которая, кстати, в августе этого года ответила свой 80-летний юбилей. Традиционно большой интерес у гостей всех возрастов вызывала экспозиция экипировки и спецтехники Росинкаса. Было много желающих примерить бронежилет и каску, посидеть за рулем бронированного автомобиля и сделать фото на память.

Кстати, фото можно было сделать не только в образе инкассатора. Сюрпризом для участников Дня открытых дверей стала большая фотозона: сделать селфи можно было в обнимку со «служащим Госбанка» или около золотого «денежного» дерева, с огромными старинными ассигнациями или с мешком денег. А еще все гости приняли участие в беспроигрышной финансовой лотерее.

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