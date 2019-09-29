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«Барическая пила»: атмосферное давление в Туле вновь будет скакать

«Барическая пила»: атмосферное давление в Туле вновь будет скакать

Об этом предупреждают синоптики.

На следующей неделе в Туле ожидаются скачки атмосферного давления. Кроме того, могут пройти обильные дожди. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос»:

— Ожидается до 25 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы, но температура будет расти.

По словам синоптиков, причиной погодных изменений станет серия атак атлантических циклонов. Давление будет напоминать барическую «пилу» — ко вторнику оно опустится с 750 до 730 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордным показателям, а после начнет стремительно расти. В связи с этим метеочувствительные люди почувствуют себя некомфортно.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:00 +7
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