«Барическая пила»: атмосферное давление в Туле вновь будет скакать

На следующей неделе в Туле ожидаются скачки атмосферного давления. Кроме того, могут пройти обильные дожди. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос»:

— Ожидается до 25 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы, но температура будет расти.

По словам синоптиков, причиной погодных изменений станет серия атак атлантических циклонов. Давление будет напоминать барическую «пилу» — ко вторнику оно опустится с 750 до 730 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордным показателям, а после начнет стремительно расти. В связи с этим метеочувствительные люди почувствуют себя некомфортно.