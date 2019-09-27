Восемь молодых специалистов пополнили штат Тульской детской областной клинической больницы

Это три врача и пять медицинских сестер.

Штат Тульской детской областной клинической больницы (ТДОКБ) пополнили 8 молодых медицинских работников.

Три новых врача-специалиста начали принимать маленьких пациентов в хирургическом и психоневрологическом отделениях.

Детский хирург Анастасия Сергеева окончила Смоленский государственный медицинский университет, где обучалась по целевому направлению от Тульской областной больницы. Ежегодно проходила практику в ТДОКБ, знакомилась с коллективом и, по ее словам, убеждалась, что сделала верный выбор. На решение девушки стать врачом повлияла история прабабушки — 19-летней медицинской сестры, спасавшей жизни солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны.

Рустам Очельдыев — анестезиолог-реаниматолог, с 4-го курса медицинского института ТулГУ работал медбратом в детском оториноларингологическом отделении в больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина . Тогда же решил, что и дальше будет работать с детьми. Рустам говорит, что работа анестезиолога-реаниматолога — очень ответственная и интересная, потому он и выбрал именно эту специализацию.

Тулячка Лада Баринова пришла в детскую областную больницу врачом-психиатром. В 2017 году после окончания Рязанского государственного медицинского университета Лада сдала аккредитацию и поступила в ординатуру медицинского института ТулГУ по специальности «психиатрия». Параллельно обучалась на базе РязГМУ психотерапевтическому методу лечения (трансактному анализу). Во время прохождения ординатуры работала участковым врачом-терапевтом в Городской больнице № 11.

Вместе с врачами на работу в ТДОКБ пришли 5 медицинских сестер, все они — выпускницы Тульского областного медицинского колледжа.

- Молодые специалисты успешно осваивают полученную профессию в отделениях нашей больницы под руководством опытных медицинских работников, — рассказал Дмитрий Харитонов, главный врач Тульской детской областной клинической больницы. — Почти со всеми мы были знакомы еще до их трудоустройства — ребята проходили практику на базе больницы. Я рад, что работа в нашем коллективе их заинтересовала.

Руководство детской областной больницы помогает новым работникам и с решением квартирного вопроса.

- Две медицинские сестры зарегистрированы в других городах, но наша больница нашла возможность обеспечить их жильем. Мы решили выделить им комнаты в общежитии соседней Тульской областной клинической больницы, — отметил Дмитрий Харитонов.