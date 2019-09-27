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Новый дизайн, фреш-арена и возможность подзарядки гаджетов: как выглядит «Пятёрочка» в новой концепции?

Новый дизайн, фреш-арена и возможность подзарядки гаджетов: как выглядит «Пятёрочка» в новой концепции?

«Пятёрочка» открыла в Москве первый магазин, выполненный в новой концепции.

Флагманский магазин в столице кардинально отличается от того, какой мы привыкли видеть «Пятёрочку», однако акцент на низкие цены остался неизменным. Полностью изменился внешний дизайн и интерьер: в новом универсаме преобладают тёплые цвета и натуральные материалы.

Тщательно продумано освещение отдельных зон магазина: в отделах свет точечный, а у касс, наоборот, рассеянный, что создаёт уютную атмосферу.

По-новому организована и навигация по торговому залу: она спланирована на основе анализа основных потребностей покупателей и их маршрутов.

Например, свежая продукция, готовая еда и другие категории товаров с коротким сроком хранения расположены рядом со входом.

Товары, закупаемые впрок, располагаются по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. Новая концепция предусматривает наличие «сезонной зоны», ассортимент которой обновляется раз в две недели в зависимости от времени года и праздников.

Сегодня люди всё больше внимания уделяют своему здоровью и предпочитают покупать максимально свежие продукты. Учитывая этот тренд, в обновлённой «Пятёрочке» сделан акцент продукцию категории fresh – её доля занимает почти половину торгового зала.

В магазине появилась даже специальная фреш-арена – открытый прилавок, где представлены фрукты, овощи и другие натуральные продукты с короткими сроками годности. Также в торговом зале оборудована отдельная зона, где можно выпить кофе или апельсиновый фреш, передохнуть и подзарядить гаджеты.

Увеличился и ассортимент в отделе готовой еды, к тому же в магазине появилась своя пекарня.

Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»

— В новой концепции мы воплотили наше представление о том, каким сегодня должен быть магазин у дома, чтобы сделать лучше жизнь всех, кто живёт рядом и работает в нём. Мы надеемся, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и новый уровень свежей продукции при тех же низких ценах создадут действительно приятную атмосферу в магазине и будут приносить удовольствие от покупок.

Оплачивать покупки тоже стало удобнее: в магазине работают пять касс самообслуживания.

Важно, что новая концепция «Пятёрочки» предполагает заботу об экологии: в магазине появились многоразовые сумки для продуктов, корзины для покупок из переработанного пластика и фандомат для сдачи пластиковой и алюминиевой тары.

До конца года «Пятёрочка» откроет ещё шесть магазинов, выполненных в новой концепции. Все они появятся в столичном регионе.

Однако уже с 2020 года концепция будет постепенно масштабироваться и на другие регионы страны.

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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 12:36
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